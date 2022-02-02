Неймар признан лучшим бразильцем за пределами Бразилии

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар стал обладателем награды Samba Gold.

Данный приз вручается лучшему бразильскому футболисту, который выступает за пределами Бразилии.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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