Неймар признан лучшим бразильским футболистом года, выступающим в Европе
Нападаюший ПСЖ Неймар признан лучшим бразильским футболистом 2017 года, выступающим в Европе, и получил приз "Золотая самба".
В борьбе за награду 25-летний форвард, набравший в голосовании 27,71%, опередил плеймейкера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо (16,64%), защитника "Реала" Марсело (14,43%), хавбека "Барселоны" Паулиньо (13,64%) и опорного полузащитника "Реала" Каземиро (7,19%).
Стоит отметить, что Неймар в третий раз стал обладателем этого приза, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом Тьяго Силвой.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8