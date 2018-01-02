Неймар признан лучшим бразильским футболистом года, выступающим в Европе

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Неймар признан лучшим бразильским футболистом года, выступающим в Европе

Нападаюший ПСЖ Неймар признан лучшим бразильским футболистом 2017 года, выступающим в Европе, и получил приз "Золотая самба".

В борьбе за награду 25-летний форвард, набравший в голосовании 27,71%, опередил плеймейкера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо (16,64%), защитника "Реала" Марсело (14,43%), хавбека "Барселоны" Паулиньо (13,64%) и опорного полузащитника "Реала" Каземиро (7,19%).

Стоит отметить, что Неймар в третий раз стал обладателем этого приза, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом Тьяго Силвой.  

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