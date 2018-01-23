Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам декабря, сообщает France Football.

25-летний форвард стал победителем голосования профсоюза футболистов Франции, набрав 50 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил нападающего "Ниццы" Марио Балотелли (26%) и вингера ПСЖ Килиана Мбаппе (24%).

Отметим, что в декабре Неймар сыграл за ПСЖ 3 матча в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

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