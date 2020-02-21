Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в январе
Ассоциация профессиональных футболистов Франции назвала лучшего игрока Лиги 1 по итогам января.
Этого звания удостоился нападающий ПСЖ Неймар, который в прошлом месяце в трёх матчах чемпионата забил 5 голов и сделал 1 ассист.
За звёздного бразильца отдали свои голоса 62 процента респондентов, что позволило ему опередить Юниса Абдельхамида ("Реймс") и Муссу Дембеле ("Лион").
Всего в текущем сезоне 28-летний Неймар провёл 19 матчей за ПСЖ, забил 16 голов и сделал 10 ассистов.
Не пропустите: Неймар назвал топ-5 футболистов мира. | http://soccernews.ru
главное
-
"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
-
"Шахтер" обыграл "Бенфику", "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Брюгге" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
-
Стала известна дата предварительного судебного заседания по иску "Локомотива" к Геркусу
-
Кулибали рискует пропустить ближайший матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"
-
Агент Тиаго Силвы не исключил возвращения игрока в "Милан"
Лента новостей
-
Диогу Жота - первый за восемь лет игрок, оформивший хет-трик в двух матчах Лиги Европы подряд
-
Радимов: "Стиль "Сельты" подходит Смолову"
-
Тошич может продолжить карьеру в Казахстане
-
Бабель устроил спектакль в матче с "Хетафе", высмеивая симуляцию соперника
-
"Рома" установила клубный рекорд в еврокубках
-
Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в январе
-
"Интер" будет играть в Лиге Европы неосновным составом
-
Новичок "Барселоны" Брейтуэйт определился с игровым номером
-
Главные новости дня: 20 февраля
-
"Урал" близок к подписанию защитника "Динамо"
-
"Арсенал" продлил свою беспроигрышную серию
-
Лига Европы: результаты 20 февраля
-
"Арсенал" переиграл "Олимпиакос", "Порту" проиграл "Байеру" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лучшего бомбардира Серии А
-
Лукаку выдал лучшую голевую серию в Лиге Европы за последние 15 лет
-
Президент "Барселоны" прокомментировал покупку Брейтуэйта
-
Роналду зовет Хамеса в "Ювентус"
-
Арустамян рассказал подробности травмы Кругового
-
Неймар назвал топ-5 футболистов мира
-
1
Месси высказался о конфликте с Абидалем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|25
|52
|3
|Ренн
|25
|41
|4
|Лилль
|25
|40
|5
|Монако
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Страсбур
|25
|37
|8
|Ницца
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|36
|10
|Бордо
|25
|35
|11
|Лион
|25
|34
|12
|Нант
|25
|34
|13
|Брест
|25
|33
|14
|Анжер
|25
|30
|15
|Метц
|25
|28
|16
|Сент-Этьен
|25
|28
|17
|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
|21
|20
|Тулуза
|25
|13