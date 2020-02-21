Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в январе

Ассоциация профессиональных футболистов Франции назвала лучшего игрока Лиги 1 по итогам января.

Этого звания удостоился нападающий ПСЖ Неймар, который в прошлом месяце в трёх матчах чемпионата забил 5 голов и сделал 1 ассист.

За звёздного бразильца отдали свои голоса 62 процента респондентов, что позволило ему опередить Юниса Абдельхамида ("Реймс") и Муссу Дембеле ("Лион").

Всего в текущем сезоне 28-летний Неймар провёл 19 матчей за ПСЖ, забил 16 голов и сделал 10 ассистов.

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