Неймар признан лучшим игроком матча Бразилия - Мексика

ФИФА назвала лучшего игрока матча 1/8 финала Чемпионата Мира между национальными сборными Бразилии и Мексики.

Прогнозируемо им стал форвард "селесао" Неймар, отметившийся в поединке победным голом. Кроме того, 26-летний нападающий принял непосредственное участие и во втором забитом мяче своей команды - именно после его отраженного голкипером соперников удара Роберто Фирмино установил окончательный счет на табло.

Напомним, Неймар забил 6 мячей на ЧМ быстрее Месси и Роналду. | soccernews.ru