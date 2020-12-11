Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Первое место занял нападающий ПСЖ Неймар, оформивший хет-трик в матче с "Истанбулом" (5:1).
28-летний бразилец опередил Анатолия Трубина ("Шахтёр"), Карима Бензема ("Реал") и Юссефа Эн-Несири ("Севилья").
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