Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Фото Actu Foot
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок ответных матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Первое место занял нападающий ПСЖ Неймар, который ярко провёл игру с "Баварией" (0:1) - 3 удара в створ, 6 успешных обводок.
Игрок недели в #ЛигаЧемпионов - Неймар!— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 16, 2021
Как вам итоги голосования? pic.twitter.com/x7ZeDZc9iM
29-летний бразилец опередил Кристиана Пулишича ("Челси"), Илкая Гюндогана ("Манчестер Сити") и Каземиро ("Реал").
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