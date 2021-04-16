Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

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Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок ответных матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Первое место занял нападающий ПСЖ Неймар, который ярко провёл игру с "Баварией" (0:1) - 3 удара в створ, 6 успешных обводок.

29-летний бразилец опередил Кристиана Пулишича ("Челси"), Илкая Гюндогана ("Манчестер Сити") и Каземиро ("Реал").

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