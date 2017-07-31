Неймар призвал Коутиньо отказать "Барселоне"

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар призвал полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо отказаться от возможного перехода в стан своего клуба.

Как информирует Mirror, 25-летний нападающий "сине-гранатовых", который в ближайшее время, как ожидается, подпишет контракт с французским ПСЖ, посредством Whatsapp порекомендовал своему соотечественнику отказаться от переезда в Испанию и перебраться вместе с ним в Париж.

Напомним, в случае ухода Неймара "Барселона" планирует подписать трех игроков. | soccernews.ru