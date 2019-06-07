Неймар продемонстрировал фото с травмированной ногой

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Неймар продемонстрировал фото с травмированной ногой

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился изображением своей травмированной ноги.

Напомним, что бразилец из-за разрыва связок голеностопа пропустит Кубок Америки. Предварительные сроки восстановления игрока могут составить около четырех месяцев.

В минувшем сезоне Неймар провел 28 матчей, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. Часть сезона он пропустил из-за повреждения пятой плюсневой кости.

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