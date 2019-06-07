Неймар продемонстрировал фото с травмированной ногой
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился изображением своей травмированной ноги.
Напомним, что бразилец из-за разрыва связок голеностопа пропустит Кубок Америки. Предварительные сроки восстановления игрока могут составить около четырех месяцев.
В минувшем сезоне Неймар провел 28 матчей, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. Часть сезона он пропустил из-за повреждения пятой плюсневой кости.
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|38
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|Марсель
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|61
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|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27