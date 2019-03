Нападающий ПСЖ Неймар продемонстрировал свои футбольные умения в игровом автомате.

Звёздный бразилец четыре раза точно забросил баскетбольный мяч в кольцо ударами головой.

Doesn't even need his hands to get buckets



(via @neymarjr) pic.twitter.com/iM47xcK7wX