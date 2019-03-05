Неймар продемонстрировал свои футбольные умения в игровом автомате

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Неймар продемонстрировал свои футбольные умения в игровом автомате

Нападающий ПСЖ Неймар продемонстрировал свои футбольные умения в игровом автомате.

Звёздный бразилец четыре раза точно забросил баскетбольный мяч в кольцо ударами головой.

В текущем сезоне 27-летний Неймар сыграл за ПСЖ 23 матча, забил 20 голов и сделал 11 ассистов.

Сейчас футболист восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Его возвращение в строй ожидается в апреле.

Не пропустите: Экс-игрок сборной Бразилии подверг громкой критике Неймара. | http://soccernews.ru

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