Неймар продемонстрировал свои футбольные умения в игровом автомате
Нападающий ПСЖ Неймар продемонстрировал свои футбольные умения в игровом автомате.
Звёздный бразилец четыре раза точно забросил баскетбольный мяч в кольцо ударами головой.
Doesn't even need his hands to get buckets— Bleacher Report (@BleacherReport) 4 марта 2019 г.
(via @neymarjr) pic.twitter.com/iM47xcK7wX
В текущем сезоне 27-летний Неймар сыграл за ПСЖ 23 матча, забил 20 голов и сделал 11 ассистов.
Сейчас футболист восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Его возвращение в строй ожидается в апреле.
Не пропустите: Экс-игрок сборной Бразилии подверг громкой критике Неймара. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Ницца
|27
|40
|8
|Монпелье
|26
|38
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19