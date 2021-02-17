Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года

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Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продлит контракт с парижским клубом на четыре года, сообщает Qatar Today.

По сведениям издания, стороны уже обо всем договорились. Для завершения сделки осталось подписать соглашение.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Его нынешний контракт с клубом действует до лета 2022 года.

В этом сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. 

Не пропустите: Неймар высмеял пенальти "Барселоны" в матче с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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