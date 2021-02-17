Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продлит контракт с парижским клубом на четыре года, сообщает Qatar Today.
По сведениям издания, стороны уже обо всем договорились. Для завершения сделки осталось подписать соглашение.
Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Его нынешний контракт с клубом действует до лета 2022 года.
В этом сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: Неймар высмеял пенальти "Барселоны" в матче с ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего сборной Португалии
-
Леонид Слуцкий высказался о гипотетической возможности возглавить "Спартак"
-
В "Аяксе" сделали заявление о ситуации с Промесом
-
"Барселона" постепенно превращается в "статусного" середняка - уже 5 разгромов в 5 подряд плей-офф ЛЧ. ПСЖ не мог сыграть иначе!
-
Месси не нанес ни одного удара с игры в матче с ПСЖ
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" готов отдать за защитника "Севильи" 70 миллионов евро
-
Жоан Лапорта: "Сделаю все, чтобы Месси остался. Он здесь не ради денег"
-
Карпин отреагировал на интерес "Ювентуса" к Шомуродову
-
"Барселона" отреагировала на слова Хабиба, который болел за ПСЖ в матче Лиги Чемпионов
-
"Шахтер" назвал заявку на матч с "Маккаби" в Лиге Европы
-
Бывший руководитель "Локомотива" рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина
-
Слуцкий оригинально ответил на критику со стороны Мамаева
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего сборной Португалии
-
Слуцкий высказался о ситуации с Широковым, который избил арбитра
-
Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года
-
Леонид Слуцкий высказался о гипотетической возможности возглавить "Спартак"
-
В "Аяксе" сделали заявление о ситуации с Промесом
-
Пике и Гризманн поругались во время матча Лиги Чемпионов с ПСЖ
-
"Барселона" постепенно превращается в "статусного" середняка - уже 5 разгромов в 5 подряд плей-офф ЛЧ. ПСЖ не мог сыграть иначе!
-
Серхио Рамос - самый результативный защитник в XXI веке
-
Мбаппе обошел Зидана в списке лучших французских бомбардиров в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский рассказал о несостоявшемся переходе в клуб из Нидерландов
-
Френки де Йонг оценил шансы "Барселоны" пройти ПСЖ после домашнего разгрома
-
Мбаппе вошел в топ-3 в истории ПСЖ по числу голов
-
"Школу я закончил девственником". Уткин рассказал о жизни в 90-х
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13