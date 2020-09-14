Неймар продолжил перепалку с Гонсалесом в твиттере
Нападающий ПСЖ Неймар ответил на пост защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса в твиттере, в котором тот заявил, что не оскорблял соперника на расовой почве, а бразилец просто не умеет проигрывать.
"Ты не мужчина, если не можешь признать свою ошибку. Поражения – часть спорта. Но оскорбления и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю! Ты бесхарактерный! Признайся, что ты сказал на самом деле... Будь мужчиной! Расист", - написал Неймар.
Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊— Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020
Напомним, что Неймар ударил Гонсалеса в конце матча ПСЖ - "Марсель" кулаком в голову за то, что испанец якобы назвал звёздного форварда "обезьяной и сукиным сыном".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13