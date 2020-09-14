Неймар продолжил перепалку с Гонсалесом в твиттере

Нападающий ПСЖ Неймар ответил на пост защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса в твиттере, в котором тот заявил, что не оскорблял соперника на расовой почве, а бразилец просто не умеет проигрывать.

"Ты не мужчина, если не можешь признать свою ошибку. Поражения – часть спорта. Но оскорбления и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю! Ты бесхарактерный! Признайся, что ты сказал на самом деле... Будь мужчиной! Расист", - написал Неймар.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊ — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

Напомним, что Неймар ударил Гонсалеса в конце матча ПСЖ - "Марсель" кулаком в голову за то, что испанец якобы назвал звёздного форварда "обезьяной и сукиным сыном".

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