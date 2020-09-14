Неймар продолжил перепалку с Гонсалесом в твиттере

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Неймар продолжил перепалку с Гонсалесом в твиттере

Нападающий ПСЖ Неймар ответил на пост защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса в твиттере, в котором тот заявил, что не оскорблял соперника на расовой почве, а бразилец просто не умеет проигрывать.

"Ты не мужчина, если не можешь признать свою ошибку. Поражения – часть спорта. Но оскорбления и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю! Ты бесхарактерный! Признайся, что ты сказал на самом деле... Будь мужчиной! Расист", - написал Неймар.

Напомним, что Неймар ударил Гонсалеса в конце матча ПСЖ - "Марсель" кулаком в голову за то, что испанец якобы назвал звёздного форварда "обезьяной и сукиным сыном". 

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