Неймар "профукал" карьеру в ПСЖ! Единственный способ спасения - переход в другой клуб

Когда Неймар только переходил в ПСЖ, никто не видел в этом ничего хорошего и светлого. Да, команда была на денежном ходу и, казалось, могла собрать любой состав в мире (как и "Анжи" на рубеже текущего десятилетия), но на деле все оказалось куда сложнее. Мощный состав уже который год кряду не может преодолеть 1/8 финала Лиги Чемпионов, а сам Неймар мало того, что ушел из тени Месси в тень Мбаппе (ну или просто в тень), так еще и постепенно превращается в футбольного шута, над которым посмеивается весь мир. С тех пор, как потенциальный "наследник Месси и Роналду" покинул "Камп Ноу", его постоянно преследует травмы и скандалы. И если от первой футбольной составляющей никто не застрахован (с другой стороны, ПСЖ должен требовать от игрока большей концентрации, ведь за 2 года он сыграл всего около 4700 минут; именно столько Неймар в среднем проводил за один сезон в "Барселона"), то вот вторая является удалом самого игрока. Может случится так, что череда неприятных историй так и оставит 27-летнего бразильца за пределами мирового достояния в сфере футбола.

После ухода из "Барселоны", где Неймар постоянно находился в первых рядах, карьера бразильца пошла под откос и превратилась в прямом смысле слова в руину. Единственное, чем Неймар действительно может похвастаться – вторая зарплата в мировом футболе (по данным авторитетных источников, больше зарабатывает только Месси). Однако, это никак не влияет на игру футболиста. Важно заметить, что в двух прошлых сезонах Неймар получал травму зимой, из-за чего пропускал матчи плей-офф Лиги Чемпионов. Вполне возможно, что именно его помощи не хватило парижанам, чтобы пройти "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Это обстоятельство не может впечатлять ни фанатов, ни катарских инвесторов (которые за последние 6 лет "вбухали" в команду порядка миллиарда евро), ведь не секрет, что Неймар покупался именно для больших матчей. Как показала практика, нынешний чемпионат Франции ПСЖ может выиграть даже в полноги. Интересно, что неудачи в клубе повлияли на выступления в сборной Бразилии. Чемпионат Мира 2018, из-за травмы, полученной во второй половине прошлого сезона, получился откровенно слабым. Неймар пытался тащить команду на себе, но запомнился разве что симуляцией в матче с сербами.

"Я не мог ходить. Очень грустно, что меня осуждают даже футболисты, который играют намного хуже, чем я", – сказал Неймар после очередного скандала вне поля. Недавно в сети появились фотографии и видео, который показывают веселья Неймара на ежегодном карнавале в Рио. Пикантность ситуации в том, что в это время бразилец мог передвигаться лишь с помощью костылей и залечивал свою очередную травму. В тот момент начало казаться, что критика является практически напарником Неймара. Инциденты, которые происходят вне футбольного поля, привели к тому, что авторитет бразильца в футбольном мире существенно понизился. Это случилось и с его достижениями. Стоит напомнить, что в последнем голосовании за "Золотой мяч" футболист оказался на 12 месте. Это, конечно, никак не соизмеримо с его амбициями. Если брать во внимание нынешнюю ситуацию, то нельзя исключать, что по окончанию текущего календарного года Неймар упадет еще ниже.

Для этого есть все предпосылки. И все они касаются действий за пределами поля. Стоит вспомнить хотя бы эпизод после ответного матча против "Манчестер Юнайтед". Футболист очень жестко отреагировал на решение судьей поставить пенальти в ворота парижан на последних секундах. В своих социальных сетях он написал буквально следующее: "Это просто стыд! Четыре человека, которые ни черта не понимают в футболе, не могут определить судьбу эпизода с помощью телевизора. Четко ведь видно, что пенальти не было! И куда по-вашему Кимпембе должен был девать свои руки?". Последнее предложение мы решили не цитировать, а кратко пересказать его суть: Неймар просто послал их всех на слово из трех букв, которое очень часто используется в ругательствах русских мужиков. Социальными сетями дело не ограничилось, ведь уже после матча Неймар постарался прорваться в комнату судьей и рассказать все свои претензии лично. Намерения были зафиксированы на камеру, и УЕФА достаточно быстро на это отреагировала – 3 матча дисквалификации. То есть теперь 27-летний бразилец пропустит половину группового этапа Лиги Чемпионов 2019/2020.

Самым свежим "затмением" Неймара стал удар в челюсть фанату после проигранного финала Кубка Франции. Местная Федерация Футбола рассматривает этот эпизод, и может отстранить бразильца от 8 игр внутри Франции. С течением времени Неймар попытался оправдать свое поведение провокацией со стороны болельщика, но вряд ли этот оправдывает самого дорого футболиста в истории игры. Если сложить все удачные и неудачные действия Неймара в ПСЖ, то мы получим очень занятую картину: последние явно будут преобладать. Да и если быть совсем честным, то вспомнить какую-то светлую страницу не так уж и просто. Существует мнение, что подобные "срывы" Неймар "разыгрывает" неслучайно. Бразилец, как сообщают некоторые источники, понял, что уход из "Барселоны" в поисках чего-то нового был фатальной ошибкой, а мирный уход из ПСЖ – это не совсем простая задача, если за тебя заплатили 222 млн евро. Пусть подобные деньги уже никого не удивляют, но это не значит, что все топ-клубы резко перестали считать свои "зеленые купюры".

Спасение Неймара заключается в уходе из ПСЖ и перезагрузке карьеры в другом месте. Это обязательное условие! Вспомните, что уход и "Барселоны" был омрачен дракой на тренировке, в центре которой оказался именно бразилец. Подобные действия никогда не приводили ни к чему хорошему, и история это доказывает. Есть информация, что летом 2020 года Неймар все же сможет уйти из ПСЖ за фиксированную сумму, однако она не выглядит очень уж подъемной – 170 млн евро. Ни один клуб не захочет платить столько за футболиста, который постоянно вляпывается в скандалы. А пока парижская каша медленно пересекает грань кипения, мы ждем летнего трансферного окна, ведь слухи о возможном отъезде Неймара из Парижа в Мадрид не утихают уже год. Есть все основания полагать, что через пару месяцев нас ждет очередные "крысиные бега".

И горь Малиенко | soccernews.ru