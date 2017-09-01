Неймар прокомментировал несостоявшийся переход Коутиньо в "Барселону"

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар дал комментарии относительно несостоявшегося перехода его партнёра по национальной команде Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону".

"Я рад, что Коутиньо забил в ворота сборной Эквадора, потому что сейчас его переполняет огромная грусть. Филиппе очень расстроен" - цитирует Неймара Football Espana.

Не пропустите: "Ливерпуль" продаст Коутиньо следующим летом. | http://soccernews.ru