Неймар прокомментировал ничью со Швейцарией

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Неймар прокомментировал ничью со ШвейцариейФорвард сборной Бразилии Неймар прокомментировал ничью своей команды в первой игре на Чемпионате Мира с национальной командой Швейцарии.

"Мы не заслужили завершить этот матч вничью. Но мы можем действовать лучше, мы можем играть более качественно. Но данный матч показал, что легких игр на турнире не будет.  Меня часто били, это было больно, но волноваться не стоит... После матча мое тело немного болит, но все в порядке", - цитирует 26-летнего нападающего goal.com.

Напомним, швейцарцы фолили на Неймаре чаще, нежели на всех остальных игроках сборной Бразилии вместе взятых. | soccernews.ru

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