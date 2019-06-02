Неймар прокомментировал обвинения в изнасиловании

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар опроверг информацию о том, что он изнасиловал женщину в Париже.

"Из-за вымогательства мне я буду вынужден рассказать о своей личной жизни и о том, что происходит в моей семье", – сказал Неймар в видеообращении, опубликованном в своем Instagram.

Ранее некая женщина заявила, что Неймар купил ей билет в Париж. Она прилетела в столицу Франции 15 мая и остановилась в отеле Sofitel Paris. По ее словам, вскоре к ней приехал пьяный бразилец. Сначала они общались, обменялись ласками, но затем Неймар силой вступил с ней в половые отношения против ее воли.

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