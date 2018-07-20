Неймар прокомментировал победу Мбаппе на Чемпионате Мира

Форвард ПСЖ Неймар прокомментировал победу своего одноклубника Килиана Мбаппе в составе сборной Франции на Чемпионате Мира.

" Он - феномен, замечательный игрок. Это знают все, кто работает с ним каждый день . Я очень рад, что он хорошо выступил на Чемпионате Мира. Мы разговариваем с ним почти каждый день, мы много общаемся, и мы будем очень рады поприветствовать его как чемпиона мира ", - цитирует 26-летнего бразильца RMC Sport.

Напомним, Неймар сделал заявление по своему будущему. | soccernews.ru