Неймар прокомментировал победу Мбаппе на Чемпионате Мира

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Неймар прокомментировал победу Мбаппе на Чемпионате МираФорвард ПСЖ Неймар прокомментировал победу своего одноклубника Килиана Мбаппе в составе сборной Франции на Чемпионате Мира.

"Он - феномен, замечательный игрок. Это знают все, кто работает с ним каждый день. Я очень рад, что он хорошо выступил на Чемпионате Мира. Мы разговариваем с ним почти каждый день, мы много общаемся, и мы будем очень рады поприветствовать его как чемпиона мира", - цитирует 26-летнего бразильца RMC Sport.

Напомним, Неймар сделал заявление по своему будущему. | soccernews.ru

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