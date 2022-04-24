Неймар прокомментировал победу в Лиге 1

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Неймар прокомментировал победу в Лиге 1

Фото: твиттер Неймара\Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал победу парижан в чемпионате Франции. 

Напомним, что после завоевания Лиги 1 нынешнего сезона, у ПСЖ теперь 10 побед во французском чемпионате.

"Меня в раздевалке не было, но там было шампанское! Но я сегодня особенно счастлив, это самый важный трофей.

Да, это был долгий и сложный сезон, учитывая все, что произошло. Но мы смогли выиграть чемпионат, это было очень важно для нас.

Теперь нужно выдохнуть и успокоиться. Это самое главное", – сказал бразилец.

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