Неймар прокомментировал победу в Лиге 1

Фото: твиттер Неймара\Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал победу парижан в чемпионате Франции.

Напомним, что после завоевания Лиги 1 нынешнего сезона, у ПСЖ теперь 10 побед во французском чемпионате.

"Меня в раздевалке не было, но там было шампанское! Но я сегодня особенно счастлив, это самый важный трофей.

Да, это был долгий и сложный сезон, учитывая все, что произошло. Но мы смогли выиграть чемпионат, это было очень важно для нас.

Теперь нужно выдохнуть и успокоиться. Это самое главное", – сказал бразилец.

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