Неймар прокомментировал поражение ПСЖ в финале Кубка Франции

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Неймар прокомментировал поражение ПСЖ в финале Кубка Франции
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар поделился эмоциями от поражения своей команды в финале Кубка Франции от "Ренна" (2:2, 5:6 по пенальти)

"Никто не любит проигрывать. Люди, знающие меня, знаю, что я очень тяжело переживаю любым проигрыши. Но поражения - это часть жизни спортсмена. Таким образом, мы растем, прогрессируем, становимся лучше. Я рад вновь выходить на поле и забивать голы. Сейчас моя главная эмоция - это грусть", - написал Неймар в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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