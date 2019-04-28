Неймар прокомментировал поражение ПСЖ в финале Кубка Франции
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар поделился эмоциями от поражения своей команды в финале Кубка Франции от "Ренна" (2:2, 5:6 по пенальти).
"Никто не любит проигрывать. Люди, знающие меня, знаю, что я очень тяжело переживаю любым проигрыши. Но поражения - это часть жизни спортсмена. Таким образом, мы растем, прогрессируем, становимся лучше. Я рад вновь выходить на поле и забивать голы. Сейчас моя главная эмоция - это грусть", - написал Неймар в своем Instagram.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Неймар ударил болельщика после вылета ПСЖ из Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24