Неймар прокомментировал расистский скандал в матче ПСЖ - "Истанбул"
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился мнением о расистском скандале во время матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Истанбул Башакшехир".
"Black lives matter (жизни черных имеют значение), - написал Неймар в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что резервный арбитр Себастьян Колцеску оскорбил тренера турецкого клуба Пьера Вебо по расистскому признаку. После этого команда гостей покинула поле. Матч будет доигран сегодня, 9 декабря, с новыми арбитрами.
Не пропустите: Арбитр матча ПСЖ - "Истанбул" ответил на обвинения в расизме. | http://soccernews.ru
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