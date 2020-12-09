Неймар прокомментировал расистский скандал в матче ПСЖ - "Истанбул"

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился мнением о расистском скандале во время матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Истанбул Башакшехир".

"Black lives matter (жизни черных имеют значение), - написал Неймар в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что резервный арбитр Себастьян Колцеску оскорбил тренера турецкого клуба Пьера Вебо по расистскому признаку. После этого команда гостей покинула поле. Матч будет доигран сегодня, 9 декабря, с новыми арбитрами.

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