Неймар прокомментировал решение Иньесты покинуть "Барселону"

Форвард ПСЖ Неймар, выступавший ранее за "Барселону", прокомментировал решение капитана "сине-гранатовых" Андреса Иньесты покинуть каталонский клуб.

"Маэстро, для меня было честью быть частью твоей карьеры в "Барселоне". Я давно восхищался тобой, а при знакомстве ближе влюбился в тебя как в футболиста и ещё больше как в человека, каким ты являешься на поле и вне его. Я всегда буду рассказывать своим друзьям, детям и семье, что имел удовольствие праздновать голы и титулы вместе с тобой. "Барселона" благодарна тебе, я благодарен тебе и все болельщики футбола благодарны тебе за всё, что ты сделал" - написал Неймар в своём инстаграме.

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