Неймар прокомментировал ситуацию с новым контрактом с ПСЖ

1 Теги неймарпсж

Неймар прокомментировал ситуацию с новым контрактом с ПСЖФото: Твиттер @PSG_inside 
Нападающий ПСЖ Неймар высказался касательно хода обсуждения нового соглашения с парижским клубом.

"Мы с руководством ведем переговоры. Давления нет, вопрос почти улажен. Я не испытываю напряжения. Я тут по-настоящему счастлив", – сказал бразилец RMC Sport.

Как сообщалось ранее по новому контракту 29-летний форвард будет получать 30 млн евро в год.

В сезоне 2020/2021 бразилец выходил на поле в составе клуба в 24 матчах во всех соревнованиях. На его счету 14 забитых мячей и 9 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110,00 млн €.

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