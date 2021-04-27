Неймар прокомментировал ситуацию с новым контрактом с ПСЖ

Фото: Твиттер @PSG_inside

Нападающий ПСЖ Неймар высказался касательно хода обсуждения нового соглашения с парижским клубом.

"Мы с руководством ведем переговоры. Давления нет, вопрос почти улажен. Я не испытываю напряжения. Я тут по-настоящему счастлив", – сказал бразилец RMC Sport.

Как сообщалось ранее по новому контракту 29-летний форвард будет получать 30 млн евро в год.

В сезоне 2020/2021 бразилец выходил на поле в составе клуба в 24 матчах во всех соревнованиях. На его счету 14 забитых мячей и 9 результативных передач.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110,00 млн €.