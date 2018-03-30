Неймар прокомментировал слухи о своем будущем

Форвард ПСЖ Неймар высказался о слухах про его возможный уход из клуба.

"Я пришел в ПСЖ, чтобы писать историю. Слухи были и будут постоянно, но я спокоен и счастлив" - приводит слова Неймара Sport.es.

Напомним, что Неймар все еще восстанавливается после травмы ноги.

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