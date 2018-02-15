Неймар прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Реал"

Форвард французского ПСЖ Неймар прокомментировал слухи о своем возможном переходе в мадридский "Реал".

" У меня есть контракт с ПСЖ , и в настоящее время я полностью сосредоточен на выступлениях за свой клуб. Я счастлив здесь ", - приводит слова 26-летнего нападающего парижан El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Неймар забил 28 мячей и сделал 16 результативных передач в 28 матчах за ПСЖ.

Напомним, Неймар высказался о поражении своей команды "Реалу". | soccernews.ru