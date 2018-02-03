Неймар прокомментировал слухи об интересе "Реала"

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что не собирается переходить в "Реал".

"Мой путь в ПСЖ только начинается. Не ожидал, что начну свою карьеру в клубе так результативно, не предполагал, что буду столько забивать. Я пришел в ПСЖ, чтобы помогать команде и своим партнерам по клубу и развиваться каждый день, в каждой игре. Это самое главное для меня. Сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю карьеру, но хочу играть еще лучше и забивать больше голов. Надеюсь, что все будет хорошо.

Я не стремлюсь как-то выделяться в команде, больше всех забивать или отдавать результативных передач. Просто хочу играть в свой футбол, вот и все. Хочу забивать голы и отдавать пасы. Именно для этого я перешел в ПСЖ: играть в красивый футбол и забивать.

Замечательно, что у нас есть такие футболисты, как Кавани, Мбаппе, Ди Мария… Нам всем нравится атакующий футбол, мы любим создавать опасные моменты и забивать голы. Мы общаемся друг с другом на языке футбола.

Команда с самого начала стала показывать отличный футбол, но нам еще нужно время, чтобы лучше узнать друг друга и адаптироваться. Но мы на правильном пути" - приводит слова Неймара Goal.com.

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