Неймар прокомментировал свое повреждение

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Неймар прокомментировал свое повреждениеФорвард ПСЖ Неймар, травмировавшийся в воскресном матче французской Лиги 1 против "Марселя", прокомментировал свое повреждение.

Так, в своем инстаграме 26-летний нападающий парижан написал: "Препятствия не должны останавливать. Если на пути встанет стена, не нужно сдаваться. Необходимо найти способ взобраться на нее".

Напомним, травму Неймара прокомментировал президент ПСЖ. | soccernews.ru

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