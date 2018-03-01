Неймар прокомментировал свое повреждение

Форвард ПСЖ Неймар, травмировавшийся в воскресном матче французской Лиги 1 против "Марселя", прокомментировал свое повреждение.

Так, в своем инстаграме 26-летний нападающий парижан написал: " Препятствия не должны останавливать. Если на пути встанет стена, не нужно сдаваться. Необходимо найти способ взобраться на нее ".

Напомним, травму Неймара прокомментировал президент ПСЖ. | soccernews.ru