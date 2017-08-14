Неймар прокомментировал свой дебют за ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал свой дебют за парижский клуб, который пришёлся на выездной матч Лиги 1 против "Генгама".

"Я абсолютно спокоен. Знал, что покинуть "Барселону" будет крайне тяжело, но я очень рад быть здесь. Люди думают, что после ухода из "Барселоны" игроки умирают, но я - нет. Как раз наоборот - я живой больше, чем когда-либо. Я играю в ту же самую игру и очень счастлив. Поменялись страна, город и команда, но футбол остался. Очень рад, что стал лучшим игроком матча, но главное - победа команды" - цитирует 25-летнего бразильца Goal.com.

Напомним, что в матче с "Генгамом", который завершился победой ПСЖ со счётом 3:0, Неймар забил гол и сделал результативную передачу.

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