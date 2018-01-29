Неймар прокомментировал свой конфликт с Кавани

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Неймар прокомментировал свой конфликт с КаваниФорвард французского ПСЖ Неймар прокомментировал свой конфликт с партнером по линии атаки в клубе Эдинсоном Кавани.

"Я рад, что он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, и я буду продолжать помогать ему забивать голы в каждой игре. Но всем известно, что случилось - тренер принял решение, кто будет исполнять пенальти, и я беру на себя эту ответственность", - цитирует 25-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом". | soccernews.ru

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