Неймар прокомментировал свой конфликт с Кавани

Форвард французского ПСЖ Неймар прокомментировал свой конфликт с партнером по линии атаки в клубе Эдинсоном Кавани.

" Я рад, что он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, и я буду продолжать помогать ему забивать голы в каждой игре. Но всем известно, что случилось - тренер принял решение, кто будет исполнять пенальти, и я беру на себя эту ответственность ", - цитирует 25-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом". | soccernews.ru