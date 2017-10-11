Неймар прокомментировал выход Аргентины на Чемпионат Мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился мнением о проходе национальной команды Аргентины на ЧМ-2018.

"Я рад за Месси. Рад видеть, что мой друг будет участником такого важного турнира. У меня также есть друзья в сборной Чили, но мы мужчины и в каждом матче мы должны играть на победу" - цитирует Неймара Goal.com.

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