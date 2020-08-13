Неймар прокомментировал выход ПСЖ в полуфинал Лиги Чемпионов

Нападающий ПСЖ Неймар поделился эмоциями от выхода в полуфинал Лиги Чемпионов после победы над "Аталантой" (2:1).

"Это потрясающий вечер. Нам было очень сложно. "Аталанта" - отличная команда. Они здорово провели всю игру, действовали агрессивно, плотно на каждом участке поля.

Мы понимали, что у нас будут моменты, которые нам удастся реализовать. В целом мы провели хорошую игру. А теперь нужно отдохнуть - я устал до смерти, но невероятно рад этой победе", - заявил Неймар.

Отметим, что бразилец был признан лучшим игроком матча.

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