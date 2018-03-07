Неймар прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов

Форвард ПСЖ Неймар высказался о вылете команды из Лиги Чемпионов.

"Мне очень грустно, что мы сегодня проиграли, но гораздо печальнее то, что я не мог выйти на поле и помочь своим товарищам по команде! Я горжусь тем, что ПСЖ отдал все силы в этом матче. Спасибо, парни. ПСЖ, вперёд!" - написал Неймар в Instagram.

Напомним, что Неймар пропускал матч с "Реалом" (1:2) из-за травмы ноги, которую он получил в матче с "Марселем".

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