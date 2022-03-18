Неймар прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов

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Нападающий ПСЖ Неймар поделился мыслями о провале своей команды в Лиге Чемпионов.

Напомним, что в 1/8 финала турнира парижане после домашней победы 1:0 на выезде проиграли "Реалу" со счётом 1:3 и вылетели.

"Это трудный период для нас. Мы не думали о поражении. Никто не расслаблялся. Скорее, наоборот. Мы посвятили себя этому, отдали все силы и тренировались, чтобы добиться успеха.

Я вернулся после травмы, отдав всю свою жизнь ради того, чтобы сыграть с "Реалом". Мы проиграли, но я хотя бы был с командой. Такова жизнь спортсмена. Сегодня ситуация складывается так, но уже завтра ты можешь всё изменить. Футбол хорош именно этим", - цитирует Неймара RMC Sport.

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