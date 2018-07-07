Неймар прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал вылет своей команды с Чемпионата Мира 2018 года.

"Могу сказать, что это самый печальный момент в моей карьере. Мне очень больно, ведь мы знали, что можем пройти дальше и сотворить историю. Но не в этот раз. Трудно найти силы, чтобы снова хотеть играть в футбол. Но я уверен, что бог даст мне достаточно сил, чтобы справиться со всем. Поэтому я никогда не перестану благодарить бога, даже после поражений. Рад быть частью этой команды и горжусь всеми. Наша мечта не сбылась, но она осталась в наших сердцах и мыслях" - написал Неймар в своём инстаграме.

Напомним, что бразильцев выбила с мундиаля сборная Бельгии.

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