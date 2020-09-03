Неймар прокомментировал заболевание коронавирусом
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о своём состоянии на фоне новостей о заражении коронавирусной инфекцией.
"Спасибо за сообщения, мы в порядке", - написал бразилец в сторис своего инстаграма, прикрепив фото с сыном.
Напомним, что помимо Неймара COVID-19 обнаружен ещё у двух футболистов ПСЖ.
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|Команда
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|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13