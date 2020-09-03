Неймар прокомментировал заболевание коронавирусом

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о своём состоянии на фоне новостей о заражении коронавирусной инфекцией.

"Спасибо за сообщения, мы в порядке", - написал бразилец в сторис своего инстаграма, прикрепив фото с сыном.

Напомним, что помимо Неймара COVID-19 обнаружен ещё у двух футболистов ПСЖ.

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