Неймар прокомментировал заболевание коронавирусом

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Неймар прокомментировал заболевание коронавирусом

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о своём состоянии на фоне новостей о заражении коронавирусной инфекцией.

"Спасибо за сообщения, мы в порядке", - написал бразилец в сторис своего инстаграма, прикрепив фото с сыном.

Напомним, что помимо Неймара COVID-19 обнаружен ещё у двух футболистов ПСЖ.

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