Неймар прокомментировал завершение карьеры Роналдиньо

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Неймар прокомментировал завершение карьеры Роналдиньо

Форвард ПСЖ Неймар прокомментировал завершение карьеры своего легендарного соотечественника Роналдиньо.

"Я никогда не забуду игру Роналдиньо. Он оставил большое наследие в футбольном искусстве, его никто не превзойдёт. Спасибо, Роналдиньо, за всё, что ты сделал для любителей игры" - написал Неймар в своём инстаграме.

Напомним, что 37-летний Роналдиньо в течение карьеры выступал за "Гремио", ПСЖ, "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе". За сборную Бразилии сыграл 97 матчей и забил 33 гола. | http://soccernews.ru

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