Неймар пропустил ровно половину матчей ПСЖ с момента перехода

ESPN опубликовал занимательную статистику касательно выступлений форварда Неймара в составе ПСЖ.

Так, после рекордного трансфера бразильца за 222 миллиона евро парижане провели 126 матчей во всех турнирах.

При этом звёздный футболист смог принять участие только в 63 играх, то есть ровно в половине.

