Неймар пропустил ровно половину матчей ПСЖ с момента перехода

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Неймар пропустил ровно половину матчей ПСЖ с момента перехода

ESPN опубликовал занимательную статистику касательно выступлений форварда Неймара в составе ПСЖ.

Так, после рекордного трансфера бразильца за 222 миллиона евро парижане провели 126 матчей во всех турнирах.

При этом звёздный футболист смог принять участие только в 63 играх, то есть ровно в половине.

Подавляющее большинство матчей 27-летний Неймар пропускал из-за травм. Зато в тех поединках, в которых он сыграл, ему удалось забить 55 голов и сделать 29 ассистов.

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