Неймар пропустил ровно половину матчей ПСЖ с момента перехода

ESPN опубликовал занимательную статистику касательно выступлений форварда Неймара в составе ПСЖ.

Так, после рекордного трансфера бразильца за 222 миллиона евро парижане провели 126 матчей во всех турнирах.

При этом звёздный футболист смог принять участие только в 63 играх, то есть ровно в половине.

Neymar has now missed as many games as he’s played for PSG.



Reminder: His transfer fee was €222 million. https://t.co/cn6FnSFQJu pic.twitter.com/jaYo7w0oLf — ESPN FC (@ESPNFC) October 22, 2019

Подавляющее большинство матчей 27-летний Неймар пропускал из-за травм. Зато в тех поединках, в которых он сыграл, ему удалось забить 55 голов и сделать 29 ассистов.

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