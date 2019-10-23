Неймар пропустил ровно половину матчей ПСЖ с момента перехода
ESPN опубликовал занимательную статистику касательно выступлений форварда Неймара в составе ПСЖ.
Так, после рекордного трансфера бразильца за 222 миллиона евро парижане провели 126 матчей во всех турнирах.
При этом звёздный футболист смог принять участие только в 63 играх, то есть ровно в половине.
Neymar has now missed as many games as he’s played for PSG.— ESPN FC (@ESPNFC) October 22, 2019
Reminder: His transfer fee was €222 million. https://t.co/cn6FnSFQJu pic.twitter.com/jaYo7w0oLf
Подавляющее большинство матчей 27-летний Неймар пропускал из-за травм. Зато в тех поединках, в которых он сыграл, ему удалось забить 55 голов и сделать 29 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|24
|2
|Нант
|10
|19
|3
|Реймс
|10
|17
|4
|Марсель
|10
|16
|5
|Анжер
|10
|16
|6
|Бордо
|10
|15
|7
|Лилль
|10
|15
|8
|Монпелье
|10
|14
|9
|Брест
|10
|14
|10
|Сент-Этьен
|10
|14
|11
|Ницца
|10
|13
|12
|Ренн
|10
|12
|13
|Амьен
|10
|12
|14
|Монако
|10
|12
|15
|Тулуза
|10
|12
|16
|Метц
|10
|11
|17
|Лион
|10
|10
|18
|Ним
|10
|10
|19
|Дижон
|10
|9
|20
|Страсбур
|10
|9