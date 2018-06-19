Неймар пропустил тренировку сборной Бразилии

Ведущий форвард сборной Бразилии Неймар пропустил тренировку своей команды, которая состоялась в понедельник.

Как сообщает AS, 26-летний футболист занимался по индивидуальной программе, также как и Тиаго Силва с Паулиньо.

Скорее всего, это связано с повреждением Неймара, полученным в воскресном матче со сборной Швейцарии.

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