Неймар пропустит ближайший матч ПСЖ

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Неймар пропустит ближайший матч ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар не сыграет с "Интером" в рамках Международного кубка чемпионов.

Как сообщает сайт парижан, бразилец не отправится с командой в Макао, где пройдет поединок, а останется в Шэньчжэне и будет восстанавливаться после повреждения. Напомним, что в июне Неймар травмировал голеностоп.

Отмечается, что игру из-за травмы также пропустит защитник Преснел Кимпембе.

Матч между ПСЖ и "Интером" запланирован на 27 июля.

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