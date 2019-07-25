Неймар пропустит ближайший матч ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар не сыграет с "Интером" в рамках Международного кубка чемпионов.
Как сообщает сайт парижан, бразилец не отправится с командой в Макао, где пройдет поединок, а останется в Шэньчжэне и будет восстанавливаться после повреждения. Напомним, что в июне Неймар травмировал голеностоп.
Отмечается, что игру из-за травмы также пропустит защитник Преснел Кимпембе.
Матч между ПСЖ и "Интером" запланирован на 27 июля.
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