Неймар пропустит больше, чем ожидалось

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Неймар пропустит больше, чем ожидалось

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар заявил, что нападающий ПСЖ Неймар пропустит больше, чем ожидалось изначально.

По его словам, восстановление 26-летнего футболиста после операции на лодыжке займёт от 2,5 до 3 месяцев.

Таким образом, Неймар рискует пропустить остаток текущего сезона. Более того, под вопросом находится его участие в ЧМ-2018.

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