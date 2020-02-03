Неймар пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции
Нападающий ПСЖ Неймар не будет играть в матче 23-го тура с "Нантом". Об этом сообщается на официальном сайте бразильца.
Футболист травмировал спину 1 февраля во время матча с "Монпелье" (5:0). Ожидается, что к встрече 24-го тура с "Лионом" форвард восстановится.
В нынешнем сезоне Неймар участвовал в 14 матчах Лиги 1, забив 13 голов и сделав 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|55
|2
|Марсель
|22
|43
|3
|Ренн
|22
|40
|4
|Лилль
|22
|34
|5
|Монпелье
|22
|33
|6
|Лион
|22
|32
|7
|Реймс
|22
|32
|8
|Ницца
|22
|32
|9
|Нант
|22
|32
|10
|Бордо
|22
|30
|11
|Страсбур
|22
|30
|12
|Анжер
|22
|30
|13
|Монако
|22
|29
|14
|Брест
|22
|28
|15
|Сент-Этьен
|22
|28
|16
|Метц
|22
|26
|17
|Дижон
|22
|24
|18
|Амьен
|22
|19
|19
|Ним
|22
|18
|20
|Тулуза
|22
|13