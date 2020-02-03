Неймар пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции

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Неймар пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции

Нападающий ПСЖ Неймар не будет играть в матче 23-го тура с "Нантом". Об этом сообщается на официальном сайте бразильца.

Футболист травмировал спину 1 февраля во время матча с "Монпелье" (5:0). Ожидается, что к встрече 24-го тура с "Лионом" форвард восстановится.

В нынешнем сезоне Неймар участвовал в 14 матчах Лиги 1, забив 13 голов и сделав 6 ассистов.

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