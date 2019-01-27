Неймар пропустит матч Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед"



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед" из-за травмы, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, футболист не успеет восстановиться после травмы, которую он получил 24 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).

После матча у бразильца диагностировали рецидив травмы 5-й плюсневой кости.

Матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ состоится 12 февраля в Англии.

В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провел 23 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 10 голевых пасов.

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