Неймар пропустит матч с "Барселоной" из-за травмы
Форвард ПСЖ Неймар в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Кана" получил очередную травму.
Окружение нападающего, на которое ссылается L’Équipe, говорит о том, что бразилец повредил приводящую мышцу. Травма не даст ему возможности выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" 16 февраля.
Неймар может не успеть восстановиться и ко второй встрече, которая состоится 10 марта.
В текущем сезоне Неймар сыграл за парижан в 11 матчах Лиге 1. На его счету 6 голов и 3 результативные передачи.
Матч ПСЖ - "Барселона" пройдет во вторник, 16 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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