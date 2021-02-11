Неймар пропустит матч с "Барселоной" из-за травмы

Форвард ПСЖ Неймар в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Кана" получил очередную травму.

Окружение нападающего, на которое ссылается L’Équipe, говорит о том, что бразилец повредил приводящую мышцу. Травма не даст ему возможности выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" 16 февраля.

Неймар может не успеть восстановиться и ко второй встрече, которая состоится 10 марта.



В текущем сезоне Неймар сыграл за парижан в 11 матчах Лиге 1. На его счету 6 голов и 3 результативные передачи.

Матч ПСЖ - "Барселона" пройдет во вторник, 16 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.