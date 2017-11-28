Неймар пропустит матч с "Лиллем"

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Неймар пропустит матч с "Лиллем"

Нападающий ПСЖ Неймар не сыграет против "Лилля" в матче 17-го тура французской Лиги 1, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 25-летний бразилец будет вынужден пропустить поединок с "догами" из-за дисквалификации.

Неймар не сможет сыграть из-за жёлтой карточки, полученной в воскресной игре с "Монако", так как после матча с "Марселем" он получил дисквалификацию на две встречи, одна из которых условно.

Так как звёздный форвард получил предупреждение в течение 10 дней после вынесения наказания, дисквалификация из условной превратилась в реальную.

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