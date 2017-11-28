Неймар пропустит матч с "Лиллем"
Нападающий ПСЖ Неймар не сыграет против "Лилля" в матче 17-го тура французской Лиги 1, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, 25-летний бразилец будет вынужден пропустить поединок с "догами" из-за дисквалификации.
Неймар не сможет сыграть из-за жёлтой карточки, полученной в воскресной игре с "Монако", так как после матча с "Марселем" он получил дисквалификацию на две встречи, одна из которых условно.
Так как звёздный форвард получил предупреждение в течение 10 дней после вынесения наказания, дисквалификация из условной превратилась в реальную.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|38
|2
|Лион
|14
|29
|3
|Монако
|14
|29
|4
|Марсель
|14
|28
|5
|Нант
|14
|23
|6
|ФК Кан
|15
|23
|7
|Амьен
|15
|21
|8
|Монпелье
|14
|20
|9
|Бордо
|15
|20
|10
|Сент-Этьен
|15
|19
|11
|Ренн
|14
|18
|12
|Труа
|14
|18
|13
|Дижон
|15
|18
|14
|Тулуза
|14
|16
|15
|Генгам
|14
|15
|16
|Страсбур
|15
|15
|17
|Анжер
|14
|14
|18
|Ницца
|14
|14
|19
|Лилль
|14
|12
|20
|Метц
|14
|4