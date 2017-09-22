Неймар пропустит матч с "Монпелье"

Форвард ПСЖ Неймар не сыграет с "Монпелье", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, футболист получил небольшое повреждение на тренировке и наставник команды Унаи Эмери решил предоставить ему отдых.

Поединок "Монпелье" - ПСЖ пройдет завтра в 18:00.

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