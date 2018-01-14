Неймар пропустит матч с "Нантом"

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Неймар пропустит матч с "Нантом"

Форвард ПСЖ Неймар не поможет своей команде в матче 20-го тура французской Лиги 1 против "Нанта", сообщает официальный сайт клуба.

25-летний бразилец не успевает до конца восстановиться после травмы ребра, полученной в кубковой игре с "Ренном".

Тренерский штаб парижан решил поберечь Неймара и не рисковать его здоровьем.

Напомним, что матч "Нант" - ПСЖ состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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