Неймар пропустит матч с "Нантом"
Форвард ПСЖ Неймар не поможет своей команде в матче 20-го тура французской Лиги 1 против "Нанта", сообщает официальный сайт клуба.
25-летний бразилец не успевает до конца восстановиться после травмы ребра, полученной в кубковой игре с "Ренном".
Тренерский штаб парижан решил поберечь Неймара и не рисковать его здоровьем.
Напомним, что матч "Нант" - ПСЖ состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
Не пропустите: Эмери расхвалил Раньери. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Говорит и показывает "Энфилд": "Ливерпуль" попробует нанести первое поражение "Манчестер Сити"
-
Способен ли Раньери на сенсацию? "Нант" на старте второго круга принимает ПСЖ
-
"Атлетико" за счет гола в первом тайме одержал победу над "Эйбаром"
-
Очередное фиаско "Реала": "Вильярреал" увозит три очка с "Сантьяго Бернабеу"
-
Третий "сухарь" за неделю: "Челси" не смог переиграть "Лестер"
Лента новостей
-
Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"
-
Говорит и показывает "Энфилд": "Ливерпуль" попробует нанести первое поражение "Манчестер Сити"
-
Способен ли Раньери на сенсацию? "Нант" на старте второго круга принимает ПСЖ
-
"Реал" продемонстрировал худший результат по набранным очкам в Примере за последние 12 лет
-
"Брага" – "Бенфика" - 1:3 (обзор)
-
"Бенфика" в гостях переиграла "Брагу", "Пасуш де Феррейра" и "Маритиму" сильнейшего не выявили
-
Неймар пропустит матч с "Нантом"
-
У России могут отобрать право проведения ЧМ-2018
-
"Манчестер Юнайтед" выиграл гонку за Санчеса
-
"Реал" установил рекорд текущего розыгрыша Примеры
-
Тульский "Арсенал" претендует на Лодыгина
-
"Депортиво" – "Валенсия" - 1:2 (обзор)
-
"Ницца" – "Амьен" - 1:0, "Монпелье" – "Монако" - 0:0 (обзоры)
-
"Валенсия" добывает выездную победу над "Депортиво"
-
Гончаренко охарактеризовал новичка ЦСКА Бистровича
-
Асенсио раздумывает над уходом из "Реала"
-
"Галатасарай" включился в борьбу за Ибрагимовича
-
Карвахаль эмоционально прокомментировал поражение от "Вильярреала"
-
"Ницца" побеждает, "Монако" теряет очки и другие результаты 20-го тура Лиги 1
-
Игроки "Спартака" записали видеообращение в связи с расистским скандалом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|50
|2
|Монако
|20
|42
|3
|Лион
|19
|41
|4
|Марсель
|20
|41
|5
|Нант
|19
|33
|6
|Ницца
|20
|30
|7
|Генгам
|20
|29
|8
|Монпелье
|20
|27
|9
|Дижон
|20
|25
|10
|Ренн
|20
|25
|11
|Страсбур
|20
|24
|12
|ФК Кан
|20
|24
|13
|Бордо
|20
|23
|14
|Лилль
|20
|22
|15
|Амьен
|20
|21
|16
|Труа
|20
|21
|17
|Сент-Этьен
|19
|20
|18
|Тулуза
|19
|19
|19
|Анжер
|19
|18
|20
|Метц
|20
|12