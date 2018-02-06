Неймар пропустит матч с "Сошо" после активного празднования дня рождения

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Неймар пропустит матч с "Сошо" после активного празднования дня рождения

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не сыграет в матче 1/8 финала Кубка Франции против "Сошо", сообщает Mirror.

По сведениям издания, наставник парижского клуба Унаи Эмери решил дать отдохнуть футболисту после того, как он активно отпраздновал свой 26-й день рождения.

На этом мероприятии присутствовали все игроки ПСЖ, Эмери, бразилец Роналдо и чемпион Формулы-1 Льюис Хемилтон. 

Матч "Сошо" - ПСЖ состоится сегодня, 6 февраля и начнется в 23:05 мск.

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