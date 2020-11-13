Неймар пропустит оба ноябрьских матча сборной Бразилии
Нападающий ПСЖ Неймар не поможет сборной Бразилии в двух ближайших матчах, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, 28-летний футболист до сих пор восстанавливается после травмы приводящей мышцы, полученной в конце октября.
"Селесао" в ночь на субботу сыграют с Венесуэлой, а в ночь на среду - с Уругваем.
Бразильская сборная стартовала в квалификации ЧМ-2022 с двух побед с общим счётом 9:2.
Не пропустите: Аргентина потеряла очки в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем. | http://soccernews.ru
главное
-
Венгры дожали "викингов", Сербия с мощным составом летит мимо большого турнира, Северная Македония творит историю: определились последние учасники Евро 2020
-
У Дзюбы требовали 5 миллионов долларов за непубликацию видео с мастурбацией
-
"Ливерпуль" выбирает между четырьмя центральными защитниками
-
Аргентина потеряла очки в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем
-
Главные новости дня: 12 ноября
Лента новостей
-
Арбитр Данченков поделился ожиданиями от грядущего судебного разбирательства с Широковым
-
Экс-капитана "Рубина" Харламова приговорили к 12 годам тюремного заключения
-
"Интер" и ПСЖ могут в январе обменяться полузащитниками
-
Погребняк рассказал о своём отношении к "Спартаку" и "Зениту"
-
"Валенсии" нужно заработать более 26 миллионов евро до конца сезона
-
Евсеев - о трёх экс-игроках "Уфы" в составе сборной России в матче с Молдовой: "Это всё работа Газизова"
-
Венгры дожали "викингов", Сербия с мощным составом летит мимо большого турнира, Северная Македония творит историю: определились последние учасники Евро 2020
-
Дин Хендерсон - 69-й футболист "Манчестер Юнайтед", сыгравший за сборную Англии. Больше только у трёх клубов
-
У Дзюбы требовали 5 миллионов долларов за непубликацию видео с мастурбацией
-
Защитник "Риу Аве" Рейс летом отказал клубу РПЛ
-
Кучаев прокомментировал свой дебют за сборную России
-
На пост президента "Барселоны" зарегистрировано 7 кандидатур
-
Неймар пропустит оба ноябрьских матча сборной Бразилии
-
Четыре игрока "Зенита" вернулись в строй после травм
-
"Ливерпуль" выбирает между четырьмя центральными защитниками
-
Тренер сборной Грузии решил уйти в отставку после поражения от Северной Македонии
-
Гильерме обогнал Черчесова в "клубе Яшина"
-
Черчесов рассказал, почему Зобнин и Бакаев не сыграли с Молдовой
-
Беллингем дебютировал за сборную Англию в 17 лет и 136 дней. Это третий показатель в истории
-
Официально: Вилкова исключили из списка судей РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13