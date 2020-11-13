Неймар пропустит оба ноябрьских матча сборной Бразилии

Нападающий ПСЖ Неймар не поможет сборной Бразилии в двух ближайших матчах, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, 28-летний футболист до сих пор восстанавливается после травмы приводящей мышцы, полученной в конце октября.

"Селесао" в ночь на субботу сыграют с Венесуэлой, а в ночь на среду - с Уругваем.

Бразильская сборная стартовала в квалификации ЧМ-2022 с двух побед с общим счётом 9:2.

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