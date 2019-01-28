Неймар пропустит остаток сезона с вероятностью в 90 процентов
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар, по всей видимости, больше не сыграет в нынешнем сезоне, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, у футболиста обнаружен перелом пятой плюсневой кости. С вероятностью в 90 процентов форварду будет сделана операция. После нее ему придется восстанавливаться в течение нескольких месяцев.
Напомним, что в прошлом году Неймар получил травму между матчами 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом" и пропустил больше трех месяцев.
В этом сезоне 26-летний Неймар провел 23 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых пасов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Анжер
|22
|24
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14