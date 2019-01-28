Неймар пропустит остаток сезона с вероятностью в 90 процентов

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар, по всей видимости, больше не сыграет в нынешнем сезоне, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, у футболиста обнаружен перелом пятой плюсневой кости. С вероятностью в 90 процентов форварду будет сделана операция. После нее ему придется восстанавливаться в течение нескольких месяцев.

Напомним, что в прошлом году Неймар получил травму между матчами 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом" и пропустил больше трех месяцев.

В этом сезоне 26-летний Неймар провел 23 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых пасов.

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