Неймар прощался с игроками "Реала" после "Эль Класико" в Майами

Теги реал мадридбарселонанеймарпсж

Неймар прощался с игроками "Реала" после "Эль Класико" в Майами

Издание Marca утверждает, что после матча Международного Кубка Чемпионов между "Реалом" и "Барселоной" форвард "сине-гранатовых" Неймар 15 минут находился в раздевалке "сливочных".

Предполагается, что бразилец прощался с игроками королевского клуба перед своим вероятным переходом в ПСЖ, после чего отправился в свою раздевалку с двумя футболками "Реала".

Напомним, что ПСЖ может выкупить Неймара за 222 миллиона евро или же использовать более хитрую схему, чтобы избежать санкций от УЕФА за нарушение правил ФФП. 

Не пропустите: "Атлетико" обеспокоено возможным трансфером Неймара в ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов