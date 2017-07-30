Неймар прощался с игроками "Реала" после "Эль Класико" в Майами

Издание Marca утверждает, что после матча Международного Кубка Чемпионов между "Реалом" и "Барселоной" форвард "сине-гранатовых" Неймар 15 минут находился в раздевалке "сливочных".

Предполагается, что бразилец прощался с игроками королевского клуба перед своим вероятным переходом в ПСЖ, после чего отправился в свою раздевалку с двумя футболками "Реала".

Напомним, что ПСЖ может выкупить Неймара за 222 миллиона евро или же использовать более хитрую схему, чтобы избежать санкций от УЕФА за нарушение правил ФФП.

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