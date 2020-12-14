Неймар прошел первичное обследование после травмы
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар первичное обследование после травмы, полученной в матче 14-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (0:1), сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, у футболиста не обнаружен перелом. Теперь бразилец пройдет МРТ, которая покажет степень повреждение мышц и связок.
Напомним, что Неймар получил травму в концовке встречи с "Лионом" и покинул поле на носилках.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|Бордо
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|Нант
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|Метц
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|Дижон
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|27
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|Тулуза
|28
|13