Неймар прошел первичное обследование после травмы

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Неймар прошел первичное обследование после травмы

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар первичное обследование после травмы, полученной в матче 14-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (0:1), сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, у футболиста не обнаружен перелом. Теперь бразилец пройдет МРТ, которая покажет степень повреждение мышц и связок.

Напомним, что Неймар получил травму в концовке встречи с "Лионом" и покинул поле на носилках.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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